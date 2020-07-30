Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından bu yıl 6 binden fazla infaz koruma memuru alımı yapacak. Yaş şartı ise oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı 12 binden fazla personel alımı yapmış ve istihdamı yapılan personelin 6 binden fazlası infaz koruma memuru olarak alınmıştı. İKM alımında yaş şartı diğer ilanlara göre biraz farklıdır. İlana başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranır. Yaş üst sınırda ise alımın yapıldığı yıl değil KPSS 'nin yapıldığı yıl dikkate alınır.
Adalet Bakanı Gül: Bin 200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacak
Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını bildirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli, 100 idari olmak üzere toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını duyurdu.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi 2 güzel haber vermek istediğini belirtti.
"100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapacağız." ifadesini kullanan Gül, ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
Adalet Bakanı Gül, "Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
ZABIT İCRA KATİBİ MÜBAŞİR ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı 2020 yılı icra katipliği, zabıt katipliği, mübaşir ve personel alımı için henüz bir açıklama gelmedi. Daha önce açıklama yapan Bakan Gül, Adalet Bakanlığı bünyesine personel alımı için kadro onayı beklediklerini, Maliye 'den onay çıkması sonrası personel alımına çıkılacağını söyledi.
CTE İKM CEZAEVİ KATİBİ HİZMETLİ ŞOFÖR ALIMI NE ZAMAN?
Zabıt, icra katipliği ve mübaşir alımı için de duyurular bekleniyor. Bu ilanlar için de henüz tarih belli değil.
CTE İKM YAŞ ŞARTI NEDİR?
İKM alımında yaş şartı diğer ilanlara göre biraz farklıdır. İlana başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranır. Yaş üst sınırda ise alımın yapıldığı yıl değil KPSS 'nin yapıldığı yıl dikkate alınır.
Yani bir kişi İKM alımına başvuru yapacaksa bu kişinin KPSS 'ye girdiği tarihteki yaşı dikkate alınır. Aday şimdi 30 yaşını geçmişse bile 2018 yılında yapılan KPSS 'de 30 yaşından küçükse ilana başvuru yapabilir. Bu nedenle bu sene yapılacak İKM alımına 01 Ocak 1988 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecek.
EN AZ LİSE MEZUNU
İnfaz Koruma memuru alımında adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranır. Lise , ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından infaz koruma alımı yapılır.
KPSS PUAN ŞARTI
İlana başvuru yapacak adayların 2018 yılı KPSS 'ye girmiş ve en az 70 almış olması şartı aranır.
İnfaz Koruma Memuru Şartları Nelerdir?
Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru (gardiyan) alım ilanlarının genel şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- 30 yaşını aşmamış olmak
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak
- En az lise diplomasına sahip olmak
- Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak
- Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak
- KPSS'den en az 70 puan almış olmak
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak
İKM YANİ GADİYANLAR NE İŞ YAPAR?
Cezaevine giren hükümlünün üzerini arar ve değerli eşyaları emniyet altında bulundurur. Hükümlüler hakkında kayıtları tutar, koğuşları kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder. Kaçma girişimi ile ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını kontrol ederler.
İKM günde üç defa tutukluların sayımını yapar, onların yemek, banyo ve diğer ihtiyaçlarında yardımcı olurlar. Cezaevinde çıkabilecek olan olaylara anında müdahale etmek zorundalar. Ayrıca genel arama ve kontrolleri düzenli olarak yaparlar. Cezaevinin temizliğinden de sorumlu olan gardiyanlar, ağır ceza merkezi olmayan yerlerde katip olarak ta görev alırlar.