





Hisse senedine yatırım yapmak isteyenler için uzmanlar yol gösteriyor. PARA dergisine görüş veren Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, portföy oluşturmak isteyen yatırımcılara şu önerilerde bulundu:



Yatırımcılar hisse seçerken endeks içerisinde olan ya da endekse paralel hareket eden likit ve güçlü hisseleri tercih etmeli.



Alım düşünülen hisseler kısa, orta ve uzun vadeli olarak gruplara ayrılmalı ve buna göre alım yapılmalı.



Borsada genel yön yukarı olsa da düzeltme dediğimiz geri çekilmeler de yaşanabiliyor. Yatırımcılar hisse alımı için ayırdıkları tutarın hepsi ile alım yapmamalı. Olası geri çekilmeleri değerlendirmek için bir miktar nakit ayırmalı.



Mutlaka bir zarar durdur seviyesi belirlemeli ve olası daha fazla yaşanacak kayıpların önüne geçilmeli.