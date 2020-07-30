Hisse senedine yatırım yapmak isteyenler için uzmanlar yol gösteriyor. PARA dergisine görüş veren Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı, portföy oluşturmak isteyen yatırımcılara şu önerilerde bulundu:
Yatırımcılar hisse seçerken endeks içerisinde olan ya da endekse paralel hareket eden likit ve güçlü hisseleri tercih etmeli.
Alım düşünülen hisseler kısa, orta ve uzun vadeli olarak gruplara ayrılmalı ve buna göre alım yapılmalı.
Borsada genel yön yukarı olsa da düzeltme dediğimiz geri çekilmeler de yaşanabiliyor. Yatırımcılar hisse alımı için ayırdıkları tutarın hepsi ile alım yapmamalı. Olası geri çekilmeleri değerlendirmek için bir miktar nakit ayırmalı.
Mutlaka bir zarar durdur seviyesi belirlemeli ve olası daha fazla yaşanacak kayıpların önüne geçilmeli.
BU HİSSELERE DİKKAT!
PARA dergisinde hisseleri değerlendiren Göksel Tekiner'in teknik yorumları şöyle:
BOSSA: Teknik göstergeleri toparlanan hissede 9.76 desteğinin üzerinde pozisyonlar artırılabilir. İşlem hacmi şimdilik zayıf olsa da yükseliş potansiyeli görülen hissede 10.60 ve 10.76 bandı ilk önemli dirençler olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinin trende dönebilmesi için 10.76 direncinin üzerinde kapanış gerçekleşmeli.
İŞ BANKASI: Hissede 5.27 seviyesi ilk destek konumunda. 5.27 desteğinin üzerinde pozisyon korunabilir. Kırılması halinde bozulmayı artıracağı göz ardı edilmemeli.
KOZA ALTIN: Tarihi zirvelerini test eden hissenin teknik göstergelerinde bir miktar zayıflamaya rağmen trend gücünü koruyor. 88.10 ile 88.30 direnç bandı trendin devamı açısından önemli seviyeler. Bu dirençlerin üzerinde pozisyonlar artırılabilir.
PEGASUS: 50.50 ile 50.25 bandının üzerinde destek oluşturan hissenin göstergelerinde kazanım görünüyor. Bu bandın üzerinde kademeli olarak pozisyonlar artırılabilir. Düşüş kanal direnci konumunda olan 52.65 seviyesinin kırılması hissede toparlanmayı güçlendirecektir.
SABANCI HOLDİNG: Son dönemde kâr satışları yetkisinde olan hisseler 9.06 seviyesi kısa vadeli hareketler açısından önemli destek konumunda. Bu desteğin kırılması ile hissede bozulma ivme kazanabileceğinden 9.06'nın altında pozisyonlar azaltılmalı.