Üniversiteli olmaya hazırlanan gençlere rektör tavsiyeleri! İşte öne çıkan alanlar ve sektörler...





Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici: Bugün birçok üretim tesisinde elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği gibi farklı disiplinler bir arada uyum içinde çalışmak zorunda. Yönetim bilimleri, uluslararası ilişkiler ve ekonomi gibi farklı alanlardaki donanımlar da üretim ve dağıtım operasyonları gibi iş süreçlerine verimlilik katabilir.