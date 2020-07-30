Üniversiteli olmaya hazırlanan gençlere rektör tavsiyeleri! İşte öne çıkan alanlar ve sektörler...

Üniversiteli olmaya hazırlanan gençler, doğru meslek seçimi konusunda endişe taşıyor. İstihdam açığı olan alanları, geleceğin gözdesi meslekleri, rektörler gençler için PARA dergisine yorumladı:
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan: Dünyanın güncel problemleri düşünüldüğünde iklim krizi, çevre ve sürdürülebilirlik, sağlık, sosyal adalet gibi konular başı çekiyor. Bu da bizi mühendislikten fen bilimlerine, sosyal bilimlerden yönetim bilimlerine, tıptan hukuka götürüyor.
Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici: Bugün birçok üretim tesisinde elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği gibi farklı disiplinler bir arada uyum içinde çalışmak zorunda. Yönetim bilimleri, uluslararası ilişkiler ve ekonomi gibi farklı alanlardaki donanımlar da üretim ve dağıtım operasyonları gibi iş süreçlerine verimlilik katabilir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan: Akıllı kampüs projeleri, yapay zeka çalışmaları ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmelere ve küreselleşen dünyaya yabancı kalmayacak mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanlarındaki nitelikli işgücüne olan ihtiyacı karşılayabilmek adına ciddi çalışmalar yürütmekteyiz.
BİLİME İNANIN ÇOK ÇALIŞIN
Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere altın öğütlerini sıraladı:
Seçtiğiniz üniversite, hayatınızın ilk adımı olacak. Çok iyi düşünün.
Bilime inanın, çok çalışın.
Başarının tek sırrı çok çalışmak. Bilim kolay bir iş değil. Az uyumayı göze alın.