"A101 bugün açık mı?" sorusu bayramın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Bayramda A101 açık mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başladı. Geçtiğimiz sene A101, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci, üçüncü ve dördüncü günü hizmet vermişti. 2020 yılı Kurban Bayramı'nda da A101 marketin 1. gün kapalı, 2., 3. ve 4. gün açık olması bekleniyor. A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.