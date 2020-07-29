Kısa çalışma ödeneği corona virüsü süreciyle birlikte ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti. Peki işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinin farkları neler? İşte soru ve cevap köşesinden konuyla ilgili detaylar... Kısa çalışma ödeneği; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
14 YAŞINDA BAŞLADIĞINIZ İÇİN KIDEMİNİZİ ALAMAZSINIZ
Soru: Öğretim görevlisiyim. 19 Ağustos 1985 doğumluyum. Sigortam 19.07.1999'da başlamıştı. 14 yaşında iken başlamıştı. 3600 SSK'lık günümü doldurduğumda kıdem tazminatımı alabilir miyim? Ayla Yalçın D.
Cevap: Kanuna göre, ilk sigortalı olduğu tarih 8.9.1999 öncesi olanlar ve ilk sigortalı olduğunda 18 yaşını doldurmuş olanlar, 15 yıllık sigortalılık süresini tamamladığında, 3600 prim gün sayısını da doldurduğunda çalıştığı işyerinden kıdem tazminatı alabiliyor. Siz ilk işe giriş tarihinizde yaşınız 14 olduğundan kıdem tazminatı alamazsınız.
TARIM SSK'LI OLARAK DEVAM EDİN
Soru: Eşim, 1964 doğumlu, 09.05.2011 tarihinde ilk kez tarım sigortasına dahil oldu, 9 yıl bitti. Emekliliği için kaç yıl daha ödemesi gerekiyor. Aylık 913 TL yatırıyoruz, tarım sigortasından mı devam edelim, ayrıca tarım Bağ-Kur'u da var. Hangisi avantajlı? Ali Y.
Cevap: 2008 tarihinden sonra tarım SSK'ya giren kadın çalışanlar 58 yaşında ve en az 7200 gün prim ödemiş olması şartıyla emekli olabiliyorlar. Eşinizin durumunda henüz prim gün sayısı 3285 gün, yaşı ise 56. 3915 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Bundan sonra emekli olabilirsiniz. Tarım sigortasından devam etmenizde fayda var.
50 YAŞINDA EMEKLİ OLACAKSINIZ
Soru: Ablam için yazıyorum. 03.05.1975 doğumlu, 01.12.1989 ilk sigorta başlangıcı var. 1650 gün primi mevcut. Bu şartlarda 3600 günle emekli olma tarihi ne zamandır? Gökhan Ç.
Cevap: 8.9.1981 öncesi sigorta başlangıcı olanlar 15 yılı, 3600 prim gün sayısını doldurduğunda 50 yaşında emekli olabiliyor. Sizin durumunuzda 1950 prim gün sayısı eksik. Bu durumda 5 yıl 5 ay daha çalışırsanız hem prim gün sayınız doluyor hem de 50 yaşını doldurmuş oluyorsunuz; emekli olabilirsiniz.
20 YILI DOLDURMANIZ GEREKİYOR
Soru: 1 Eylül 2001 tarihinde devlet memuru olan arkadaşım emeklilik dilekçesi verip ayrılmak istiyor. 20 yıl mı, 25 yıl mı doldurmak zorunda? Tuğba A.
Cevap: Arkadaşınız erkek çalışansa 25 yılı, kadın çalışansa 20 yılı doldurması gerekiyor. 14.6.2020 tarihi itibariyle kadın memurlarda emeklilik için kesenek ödenmesi gereken süre 20, erkek memurlarda 25 yıl.
60 GÜN ŞARTINI YERİNE GETİREMİYORSUNUZ
Soru: 1 Temmuz 2020 itibariyle bir işyerinde işe başladım. İşyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor ancak benim son 3 yılda 450 gün prim ödemem var, son 60 gün prim ödenmiş olması şartını sağlayamıyorum? Benim alacağım ücret ya da tabi olacağım prosedür nedir? İbrahim T.
Cevap: 60 gün şartını yerine getiremediğiniz için işvereniniz sizin için kısa çalışma ödeneğine başvuramayacak. Bu durumda işveren sizin normal sigorta girişinizi yapacak ve aylık da size anlaştığınız ücret neyse onu ödeyecek.
Soru: Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşımızdan kesiliyor mu? Muhammet M.
Cevap: Yeni yapılan bir düzenleme ile kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Kısa çalışma ödeneği bittiğinde, işveren sizi işten çıkartırsa, işsizlik maaşından tam olarak yararlanabileceksiniz.
İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARIN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DÜŞER Mİ?
Ben 05.01.2019 ve 05.02.2019 tarihlerinde 18 ve 6 günlük işsizlik maaşı aldım 7 Ocak 2019 tarihinde işe başladım. Bana, işsizlik ödeneği aldığım için 21 günlük 845 TL, 27 günlük 1087 TL ödeme görünüyor. Normalde ücretsiz izine çıkanlar bu parayı alıyor, benim hesapta bir yanlışlık olabilir mi? (Muhammed Ali Ö.)
Muhammed Ali Bey, işsizlik ödeneği almış olmanız, kısa çalışma ödeneği tutarınızı etkilemez, sadece süreyi etkiler. Siz toplam 24 gün işsizlik ödeneği aldığınıza göre, üç ay kısa çalışma ödeneği almanızın önünde bir engel bulunmuyor. Önce bunu belirteyim.
Kısa çalışma ödeneği son 12 aylık ücretin aylık ortalaması üzerinden yüzde 60 oranında bağlanır. Geçen yılın 9 ayında 2.558 TL, bu yılın 3 ayında da 2.943 TL brüt ücret almış olsanız, ortalama aylık ücretiniz 2 bin 654 TL olur. Bu ücret üzerinden bağlanacak 21 günlük ödenek 1.106 TL, 27 günlük ödenek de 1.421 TL olur. Kısa çalışma ödeneği sürenizle ilgili bilgide bir yanlışlık olmalı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞININ FARKLARI
İşyerinin tam kapalı olması ile çok kısa zamanlı çalışılması halinde kısa çalışma ödeneği açısından bir farklılık var mı? Kısa Çalışma Ödemesi alan bir kişi bu parayı işsiz kalması halinde alabileceği ödemelere mahsuben mi alıyor, işsizlik ödeneği ile arasında ne fark var?
CEVAP: Kısa Çalışma Ödeneği, kısa çalışma döneminde işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçiye yapılan ödemeyi ifade ediyor. Bu bağlamda, işyerinde çalışma tamamen durdurulmuş ise aylık olarak 30 günlük (ilk ay hariç), kısmi olarak durdurulmuş ise çalışılmayan süre (gün sayısı) için Kısa Çalışma Ödeneği ödeniyor. Kısa Çalışma Ödeneği alan bir kişi bu parayı bir anlamda işsiz kalması halinde alabileceği ödemelere mahsuben alıyor. Zira kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, işsiz kalınması halinde belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülüyor. Kısa Çalışma Ödeneği ile işsizlik ödeneği arasında, biri ödenme gerekçeleri, diğeri ödeme tutarları olmak üzere iki konuda farklılık söz konusu.
Kaynak: Noyan Doğan