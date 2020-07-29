Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.07.2020 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2020 09:48
    ABONE OL

    ün varil fiyatı 44 dolar seviyesinde | 29 Temmuz petrol fiyatları

    Brent ün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 43,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 41,12 dolardan alıcı buldu.

    Petrol fiyatları kritik seviyeyi aştı!
    Dün 43,84 dolara kadar çıkan Brent ün varil fiyatı, günü 43,22 dolar seviyesinde tamamladı. ün varili, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 43,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda türü () ün varili 41,12 dolardan alıcı buldu.

    Amerikan Petrol Enstitüsünün, 'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 6,8 milyon varillik düşüş tahmini, küresel piyasada stok fazlası endişelerini azaltırken, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

    Talep tarafında ise dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın devam etmesi, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

    verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 16,7 milyonun üzerine çıkarken 4,3 milyon vakayla ABD ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi 2,5 milyona yaklaşan vaka sayısıyla ve 1,5 milyonu aşan vaka sayısıyla takip ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 43,77 ile 43,90 dolar aralığının direnç, 43,60 ile 43,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Haberler Ekonomi Petrolün varil fiyatı 44 dolar seviyesinde | 29 Temmuz petrol fiyatları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri