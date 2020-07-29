



Türkiye genelinde yılda yapılan ikinci el oto satışı 5 milyonu aşıyor. 1 Nisan 2020 itibariyle ikinci el otomobil alışverişinde yeni bir dönem başladı! Söz konusu tarih itibariyle ikinci el otomobil alım satımlarında ekspertiz raporu ve garanti zorunlu oldu.

SEVK SIRASINDA VE BAYİDE HASARA UĞRAYABİLİYOR

Sıfır otomobiller için ekspertiz raporu alınmayıp, tramer kaydının da sorgulanmadığına değinilen teklifte, sıfır araçların da bayilere sevki ya da bayilerde bekleme süresi içerisinde çeşitli hasarlara maruz kalabildiği ve bu araçların yetkili bayiler tarafından tamir ettirildiği, bu durumun bildirilmemesi halinde ise vatandaşın maddi ve manevi kayba uğradığı vurgulandı.



