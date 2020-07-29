- İkinci dalga konusu daha önce yaşanan kadar ekonomiler üzerinde ciddi bir belirsizlik ve etki yaratmayacak gibi gözüküyor

- (Rezervlerle ilgili soru üzerine) Rezervlerde böyle dönemlerde bir miktar dalgalanma olması doğal, Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu öngörüyoruz.

- Piyasa koşulları elverdiği sürece rezervlerimizdeki artış politikamızı devam ettireceğiz

- Yılın ikinci yarısında(rezervler üzerine) biraz daha olumlu bir döneme girmiş olduğumuzu düşünüyoruz

- Cari açıkta ikinci yarıda daha ılımlı bir seyir öngörüyoruz