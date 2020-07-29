Siber dolandırıcılar harekete geçti! Kart sahibi herkesi ilgilendiriyor

'GERÇEK OLAMAYACAK KADAR CAZİP TEKLİFLERE TEMKİNLİ YAKLAŞIN'

Abartılı kampanya ve indirim tekliflerine itibar edilmemesi uyarısında bulunan Akkoyunlu, "Eğer gördüğünüz bir indirim gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir." ifadelerinde bulunuyor. Siber dolandırıcıların oldukça iyi bir şekilde rol oynayarak büyük otel isimlerinin ve logolarının kullanıldığı sahte SMS'ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile tatile çıkma planları yapan vatandaşları kandırabildiğini belirten Alev Akkoyunlu, "Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz." diyor. Akkoyunlu, "Yazım hataları, yanlış yazılmış e-posta adresleri ve alan adları ile şüpheli bağlantılar, dolandırıcıların kurbanı olmanızı engelleyebilir. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, meşru olduğu anlamına gelmez. Otelin internet sitesinde yer alan numarayı mutlaka arayarak bilgi sahibi olmaya çalışın ve bilgileri, otelin web sitesine manuel bir şekilde girerek kontrol edin. Özellikle tatil paketi satan acenteleri tercih eden kullanıcıların gidilmesi planlanan tatil köyü ya da otel ile acentenin gerçekten bir iş birlikteliği olup olmadığını oteli arayarak sorgulamaları, bu gibi durumlarda bilinen acentelerden işlem yapmaları gerekiyor. Ayrıca bu tür dolandırıcılıklardan korunmak istiyorsanız, tüm cihazlarınızda, sizi kimlik avı dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek bir güvenlik çözümü kullanın." uyarılarında bulunuyor.