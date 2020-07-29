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    • Ekonomi
    • 29.07.2020 10:24
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    • 29.07.2020 10:24
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    ? - 2. taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman 2020?

    ? Sorgulaması gündemde çok fazla yapılıyor. Nakit para vermek istemeyen ve kredi kartına taksit yapmak isteyenlerin araştırdığı bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Peki araç sahiplerinin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ödemek zorunda olduğu - 2. taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman 2020? Türkiye sınırları içerisinde trafiğe çıkmak isteyen araç kullanıcıları si (MTV) ödemelerini nereden ve nasıl yapabilecek? İşte merak edilenler…

    Kredi kartıyla MTV ödeme nasıl yapılır? GİB-MTV 2. taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman 2020?

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2020 yılındaki son taksidinin ödemeleri Temmuz ayında yapılıyor peki ne zaman sona erecek? Ekonomisini buna göre şekillendiren araç sahipleri özellikle kredi kartıyla MTV ödeme nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Gelir Dairesi Başkanlığı'nın (GİB) yürüttüğü MTV ödemelerine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemeleri…

    KREDİ KARTI İLE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

    Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

    Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

    ÖDEME YAPMAYANLAR NE OLACAK?

    Ödemelerini belirtilen süre içinde yapmayanlar için, ödenmesi gereken ücrete günlük olarak gecikme faizi uygulanacak.

    MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

    01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc-964 lira

    1301-1600 cc-1678 lira

    1601-1800 cc-2964 lira

    1801-2000 cc-4670 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

    0-1300 cc-672 lira

    1301-1600 cc-1258 lira

    1601-1800 cc-2316 lira

    1801-2000 cc-3596 lira

    01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

    0-1300 cc-376 lira

    1301-1600 cc-730 lira

    1601-1800 cc-1364 lira

    1801-2000 cc-2114 lira

    01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

    0-1300 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    964 lira

    Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

    1059 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    1156 lira

    1301-1600 cc

    Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

    1678 lira

    Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

    1846 lira

    Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

    2014 lira

    1601-1800 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    3260 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    3557 lira

    1801-2000 cc

    Matrahı 115 bin 900 lira

    5136 lira

    Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

    5603 lira
    Haberler Ekonomi Kredi kartıyla MTV ödeme nasıl yapılır? GİB-MTV 2. taksit ödemeleri son ödeme tarihi ne zaman 2020?
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