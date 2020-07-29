



HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,8'ini oluşturdu.



Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,8'ini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,8'ini oluşturdu.



Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,6'sını oluşturdu.