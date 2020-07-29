Altın alacaklar ve satacaklar için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları durdurulamıyor. Rekor üstüne rekor kırıyor. Düğün sezonunun açılması ve kovid 19 salgını yüzünden fiyatlar tavan yapmış durumda. Sorulan sorular ise şunlar altın ne olur, yükseliş sürer mi? Altın neden yükseliyor? Haberimizde detaylarını verdik. BNP Paribas Varlık Yönetimi Yatırım Hizmetleri Başkanı, altın fiyatında yukarı hareketin kısa vadede durması için herhangi bir neden görmediğini söyledi. Ancak Bregman, 2000 dolar/ons civarındaki fiyatlarda bir konsolidasyon olabileceğini düşündüğünü de ifade etti. İşte günün uzman altın yorumları ve tahminleri...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatlarında rekor devam ediyor. Altının gram fiyatı 436,1 lira seviyesinden güne başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 715,7, cumhuriyet altını ise 2.841 liradan işlem görüyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri yükselişte olan altın fiyatlarına ilişkin yaptıkları açıklamada altının 12 ay içinde 2,300 dolara ulaşmasını beklediklerini belirtti.
Güncel altın fiyatları
İç piyasada ise, gram altın 436 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,894 liraya yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.21 artışla 43.74 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.05 artışla 41.12 dolar,
- altın yüzde 0.20 düşüşle 1,954.75 dolar,
- gümüş yüzde 0.51 düşüşle 24.26 dolar,
- bakır yüzde 0.54 artışla 6,434.50 dolar,
- platin yüzde 1.76 düşüşle 940.04 dolar,
- paladyum yüzde 0.51 düşüşle 2,273.35 dolar düzeyindeydi.
ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın güçlü yükselişe koronavirüs pandemisi ve bunun ekonomi üzerine etkilerinden kaynaklanan endişeler sebep oldu ve yükselişler negatif reel faiz ve zayıflayan dolardan destek aldı.
Akdeniz'de gerilimin tırmanması, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin artması ve corona tehlikesinin devam etmesi nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına sığınıyor. Bu da altın fiyatlarında yükselmeye neden oluyor.
GOLDMAN SACHS YENİ TAHMİN YAYIMLADI
İlave teşviklerin gelecek olması ile birlikte, Goldman Sachs Group Inc.,bir değerlendirmede daha bulundu. Yapılan değerlendirmede, hükümetlerin para birimlerinin değerini düşürmesi sonucu altının "son merci" para birimi haline geldiğini kaydetti ve ons başına 2,300 dolara doğru bir ralli tahmininde bulundu. Salı günü, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin reel faizi önceki rekor düşük seviyenin altında kapandı.
JPMORGAN: "DÜŞECEK"
JPMorgan Chase & Co., fiyatların 2020 yılında yüzde 27 yükselmesine neden olan rallinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde hızını kaybedeceğini söyledi.
ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?
Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme yada yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir.
Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır; metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür yada sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır; yabancı metaller çamur içinde toplaşır.
Arı altın, yansıma sebebiyle sarı, saydamlığı yüzünden yeşil görünen, çok yoğun (19 300 kg / m³) ve yumuşak bir metal olarak karşımıza çıkar. 1 063 °C' de erir, 2 600 °C de, olağan basınç altında kaynar ve yeşilimsi sarı bir buhar çıkarır. Altın tel çekmeye en elverişli (1 gr altından 1 km tel çekilebilir), en kolay dövülen metaldir. 0,1 um kalınlığında yapraklar elde adilebilir.(yani bir milimetrelik kalınlığa ulaşmak için bu yapraklarda 10 000 tanesini üst üste koymak gerekir).