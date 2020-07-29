Son dakika: Bakan duyurdu! Ödemeler bugün yapılacak!

Bakan Selçuk, "Bayram öncesi SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi.