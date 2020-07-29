Altın yatırımcıları dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? BNP Paribas Varlık Yönetimi'nden flaş altın yorumu!

BNP Paribas Varlık Yönetimi Yatırım Hizmetleri Başkanı, altın fiyatında yukarı hareketin kısa vadede durması için herhangi bir neden görmediğini söyledi. Ancak Bregman, 2000 dolar/ons civarındaki fiyatlarda bir konsolidasyon olabileceğini düşündüğünü de ifade etti.