Altın yatırımcıları dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? BNP Paribas Varlık Yönetimi'nden flaş altın yorumu!

BNP Paribas Varlık Yönetimi Yatırım Hizmetleri Başkanı, altın fiyatında yukarı hareketin kısa vadede durması için herhangi bir neden görmediğini söyledi. Ancak Bregman, 2000 dolar/ons civarındaki fiyatlarda bir konsolidasyon olabileceğini düşündüğünü de ifade etti.
Martin Place Securities İcra Kurulu Başkanı Barry Dawes de yaptığı değerlendirmede, altında çok, çok güçlü bir piyasa olduğuna işaret etti ve "İki yıllık süreçte altın fiyatının 3500 dolar/ons seviyesine gitmesini bekliyorum" diye konuştu.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatlarında rekor devam ediyor. Altının gram fiyatı 436,1 lira seviyesinden güne başladı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 715,7, cumhuriyet altını ise 2.841 liradan işlem görüyor.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri yükselişte olan altın fiyatlarına ilişkin yaptıkları açıklamada altının 12 ay içinde 2,300 dolara ulaşmasını beklediklerini belirtti.