VAKIFBANK

PTT'nin anlaşmalı olduğu diğer bankalardan biri de Vakıfbank' tır. Vakıfbank'ın verdiği emekli kredilerinin limitleri maksimum 20 bin TL olmaktadır. Kredi vadesi 60 ay olarak belirlenmiştir. Kredi çekmek isteyen emekliler için belirlenen bir yaş sınırı vardır. 80 yaşını aşmış emeklilere kredi verilmiyor. Kredi vadesi ise 60 ay.

ŞEKERBANK

PTT'nin anlaşmalı olunan diğer banka ise Şekerbank'tır. Kredi vadesi 60 ay ve maksimum kredi limiti 36 bin TL olarak belirlenmiştir. Yine kurumdan maaş alma şartı ile yalnızca T.C. kimlik belgesi aracılığıyla kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sizden herhangi ek bir evrak talep edilmez. Banka kredi başvurunuzu inceleyerek onay verirse tekrar banka şubesine giderek adınıza yatırılmış olan kredi tutarını çekebilirsiniz.

FIBABANKA

Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler.

Fıbabanka emekli müşteriler için 12 ay ve 18 ay vadelerde geri ödeme seçenekleri ile sunmuş olduğu bu kredi imkanlarından yararlanacak olan emekliler sadece belirli bir miktarda işlem ücreti ve sigorta bedeli ile ödeyeceklerdir. Yine buna göre; 3.000 TL faizsiz emekli kredisi olarak 18 ay yani 1 yıl 6 ay geri ödemeli çekmek isteyenler toplam 465 TL bir kesinti ile karşılaşılacaktır. Yine 3.000 TL faizsiz emekli kredisi olarak 12 ay yani 1 yılda geri ödemek isteyen emekliler ise 345 TL kesintiyi kullanacakları krediden kesilmesini kabul etmeleri gerekmektedir.