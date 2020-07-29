Fındık fiyatları ne kadar oldu sorusu son günlerde fındık üreticileri tarafından merakla araştırılıyor. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan fındık alım fiyatlarını vatandaşlara açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından üreticiler fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? Ordu-Giresun il il fındık alım fiyatı kaç TL? İşte soruların cevapları

2020 FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Giresun kalite kabuklu fındık: 22, 5 lira

Levant kalite kabuklu: 22 lira