KYK burs ve kredilerinin bayramdan önce hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı bu hafta netlik kazanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından öğrencilerle müjdeli haberi paylaşmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını duyurdu. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? Burs ve kredi ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2020 Ağustos ayına ilişkin KYK burs ve kredi ödeme takvimi şu şekildedir;

TC Kimlik numarasının sonu ''0'' ve ''2'' olanlar 28 Temmuz, ''4'' ve ''6'' olanlar 29 Temmuz, ''8''olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, 28 Temmuz'da başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını kaydetti.