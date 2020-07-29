Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|21,40
|19,47
|9,91
|Gözde Girişim
|5,84
|5,47
|6,76
|Eczacıbaşı İlaç
|6,51
|6,10
|6,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|8,28
|5,80
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,93
|7,51
|5,59
|Güneş Sigorta
|6,27
|5,96
|5,20
|GSD Holding
|2,65
|2,54
|4,33
|Aksa
|7,47
|7,24
|3,18
|Alkim Kimya
|12,98
|12,59
|3,10
|Türk Traktör
|104,10
|101,00
|3,07
|Ford Otosan
|82,55
|80,25
|2,87
|Enka İnşaat
|6,49
|6,31
|2,85
|Aksa Enerji
|5,51
|5,37
|2,61
|Migros Ticaret
|43,40
|42,30
|2,60
|Karel Elektronik
|17,22
|16,92
|1,77
|Çemtaş
|11,55
|11,35
|1,76
|Otokar
|171,50
|168,60
|1,72
|Oyak Çimento
|8,34
|8,20
|1,71
|Logo Yazılım
|89,50
|88,05
|1,65
|Halkbank
|5,48
|5,40
|1,48