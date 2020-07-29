Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 21,40 19,47 9,91 Gözde Girişim 5,84 5,47 6,76 Eczacıbaşı İlaç 6,51 6,10 6,72 Selçuk Ecza Deposu 8,76 8,28 5,80 İş Yatırım Menkul Değerler 7,93 7,51 5,59 Güneş Sigorta 6,27 5,96 5,20 GSD Holding 2,65 2,54 4,33 Aksa 7,47 7,24 3,18 Alkim Kimya 12,98 12,59 3,10 Türk Traktör 104,10 101,00 3,07 Ford Otosan 82,55 80,25 2,87 Enka İnşaat 6,49 6,31 2,85 Aksa Enerji 5,51 5,37 2,61 Migros Ticaret 43,40 42,30 2,60 Karel Elektronik 17,22 16,92 1,77 Çemtaş 11,55 11,35 1,76 Otokar 171,50 168,60 1,72 Oyak Çimento 8,34 8,20 1,71 Logo Yazılım 89,50 88,05 1,65 Halkbank 5,48 5,40 1,48