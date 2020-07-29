Günlük 100 TL veriyor! İş bulamayan ve meslek öğrenmek isteyenlere büyük müjde! Hemen başvuru yapın!

GÜNLÜK 100 TL ÖDEME YAPILACAK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) hazırlamış olduğu bu program kapsamında vatandaşlarımıza günlük 100 TL ödeme yapacak. İşbaşı eğitim programı ortalama olarak 90 gün sürecek. 90 gün boyunca düzenli bir şekilde işbaşı eğitim programına katılım sağlayan kişilerin tamamı günlük 100 TL ödemeyi banka hesaplarında görebilecekler. Geleceğin mesleklerine istihdam programı kapsamında en az 900 bin kişinin İŞKUR işbaşı eğitim programına dahil edilebileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde başvuru yapması gerekiyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla vatandaşlarımıza sağlanacak olan çeşitli teşvikler kapsamında vatandaşlarımızın günlük eğitimlere katılarak günlük 100 TL kazanması ve program sonunda istihdam edilmeleri sağlanıyor. Korona virüs salgını sonrasında başlatılan bu program ile beraber şu ana kadar 200 bin vatandaşımızın katılım sağladığı düşünülüyor. İşsiz kalan kişilerin bu programlar nezdinde mesleki eğitim ve deneyim kazanmaları, kazandıkları deneyime göre tecrübeleri ile beraber hızlı bir şekilde istihdam edileceklerdir. Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) kayıt olan kişilerin İŞKUR işbaşı eğitim programlarına hızlı bir şekilde katılımı sağlanacaktır.