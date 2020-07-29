Kimse farkında değil ve bilmiyor... 2 sene her ay 239 TL veriliyor! İşte alma şartları!

Hasta Bezi Yardımı Nedir?

Maddi durumu iyi olmayan hastaların bez ihtiyacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Bebek bez yardımından farklı olarak, hasta bezi yardımı nakit olarak yapılmaz. Hasta olan kişiler için 2 ayda maksimum 240 bez verilir. Hasta bezi yardımı şartları SGK tarafından belirlenmiştir:

Kişilerin hastalık durumlarının uzman doktor tarafından verilen rapor ile tescil edilmiş olması gerekir. Sağlık raporu için vatandaşlar, yetkilendirilmiş devlet hastanelerini tercih etmelidir.

Uzman hekim tarafından raporda hastalık açık bir şekilde belirtilmelidir.

Hastanın aylık olarak kaç adet beze ihtiyacı olduğunu gösteren reçete açık ve anlaşır bir şekilde doldurulmalıdır.

2 yaşından küçük çocukların hasta bezi yardımından yararlanması söz konusu olamaz. Hasta bezi yardımı için 2 yaşından büyük olunması gerektiği dışında farklı bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Hasta bezi ihtiyaçları, reçeteler ile birlikte SGK ile anlaşmalı olan eczaneler aracılığıyla karşılanır.

İdrara inkotinansı ve gata inkotinansı olan hastaların kullandığı özel hasta bezleri de SGK tarafından verilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından; hasta alt bezleri, külotlu hasta alt bezi, çocuk hasta alt bezi ve çocuk külotlu hasta alt bezi karşılanır.

Hasta, sağlık raporu almak için gidemeyecek durumda veya yatalak olması halinde, 444 38 33 numaralı danışma hattını arayabilir.