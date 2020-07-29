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    • Ekonomi
    • 29.07.2020 16:31
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    • 29.07.2020 16:43
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    'den bir adrese teslim ihale daha! Vakıfbank'ın kazandığı ihaleyi iptal edip 'a ait aolan 'ye teslim etti!

    Geçtiğimiz günlerde gerekçe dahi göstermeden Vakıfbank’ın kazandığı çalışanların maaş ihalesini iptal eden yine adrese teslim ihale yaptı. İhaleyi Vakıfbank'ın teklif fiyatıyla 'un aldı. İBB yönetimi, tepki çekmemek için son dakika bankanın teklifini 3.861 TL'ye çıkarttırdı.

    İBB'den bir adrese teslim ihale daha!

    Son dakika haberi... İhaleye yine kamu larını çağırmadı. İhaleye , ve katıldı. Teklifler 3 yıllığına çalışanlar için 3.200 TL'den açıldı. Daha sonra açık artırma yapıldı. İş Bankası 3.750 TL, Garanti Bankası 3.800 TL ve Yapı Kredi 3.850 TL teklif etti.

    İhale sonunda kamuoyu tepkisini çekmemek için Yapı Kredi, teklifini 11 TL artırmak zorunda kaldı.

    VAKIF KAZANDI, İPTAL ETTİLER
    Belediye çalışanlarının maaşlarının yatacağı bankanın ve miktarının belirlendiği bankayı seçmek için 25 Haziran'da ihale yapılmıştı. Ihaleye 6 banka katılmıştı. En yüksek teklifi 3.850 TL ile Vakıfbank vermişti. Ancak belediye iki hafta sonra gerekçe olmadan ihaleyi iptal etmişti. Daha sonra yeniden ihaleye çıkılmıştı. O ihalede ise teklifler düşük kalmış, bankalar artırıma yanaşmamıştı.

    DİLEK GÜNGÖR-SABAH

    Haberler Ekonomi İBB'den bir adrese teslim ihale daha! Vakıfbank'ın kazandığı ihaleyi iptal edip Koç'a ait aolan Yapı Kredi'ye teslim etti!
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