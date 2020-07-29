İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

Son olarak yayınlanan ilanlar arasında İstanbul Pendik'te satılan ev dikkat çekti. 300 bin liraya satışa çıkarılan evin ilan tarihi olarak 24 Eylül belirlendi.

PENDİK'DE İCRADAN SATILIK 300 BİN LİRAYA EV

Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

İSTANBUL KARTAL'DA 3+2 DUBLEKS DAİRE 420 BİN TL

ANKARA ÇANKAYA'DA 4+1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İCRADAN SATILIK VİLLA



MARDİN NUSAYBİN'DE İCRADAN SATILIK 12 BİN METREKARELİK İMARLI ARSA

DENİZLİ MERKEZEFENDİ'DE 121 METREKARELİK İŞ YERİ 233 BİN LİRA