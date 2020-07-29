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    • Ekonomi
    • 29.07.2020 12:32
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    • 29.07.2020 12:34
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    İcradan satılık güncel ev, araba, arsa, dükkan ilanları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel | Son dakika ucuza ev fırsatı

    Güncel ... icra ilanlarını düzenli bir şekilde yayınlıyor. Piyasa fiyatının altına, daha ucuza mülk sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş icradan satılık ilanları yakından takip ediyor. , arsa, araba, dükkan, tarla gibi mülkler yatırımcılara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Son olarak yayınlanan ilanlar arasında İstanbul Pendik'te satılan ev dikkat çekti. 300 bin liraya satışa çıkarılan evin ilan tarihi olarak 24 Eylül belirlendi. İşte Basın İlan Kurumu'nun yayınladığı ve ilginizi çekebilecek bazı icradan satış ilanları...

    İstanbul'da kaçırılmayacak fırsat! 24 Eylül'de satışta

    İcradan satılan ev, araba, arsa, dükkan, tarla gibi bazı taşınmazlar ve araçlar değerinin çok altında bir fiyata satışa çıkarıldığından dolayı çoğu zaman yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. İhale usülü satışa çıkarılan bu gayrimenkul ve araçların ihalesine isteyen herkes katılabiliyor.

    Son olarak yayınlanan ilanlar arasında İstanbul Pendik'te satılan ev dikkat çekti. 300 bin liraya satışa çıkarılan evin ilan tarihi olarak 24 Eylül belirlendi.

    PENDİK'DE İCRADAN SATILIK 300 BİN LİRAYA EV

    Basın İlan Kurumu, güncel icradan satış ilanlarını sürekli olarak yayınlıyor. Sizler için bazı fırsatları derledik...

    İSTANBUL KARTAL'DA 3+2 DUBLEKS DAİRE 420 BİN TL

    ANKARA ÇANKAYA'DA 4+1 BÜYÜKLÜĞÜNDE İCRADAN SATILIK VİLLA

    MARDİN NUSAYBİN'DE İCRADAN SATILIK 12 BİN METREKARELİK İMARLI ARSA

    DENİZLİ MERKEZEFENDİ'DE 121 METREKARELİK İŞ YERİ 233 BİN LİRA

    Haberler Ekonomi İcradan satılık güncel ev, araba, arsa, dükkan ilanları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel icra ilanları | Son dakika ucuza ev fırsatı
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