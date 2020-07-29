LC Waikiki sahibi kim, kime ait? LC Waikiki ilk olarak Fransız tasarımcı George Amoual ve ortağı tarafından Fransa'da kurulmuştur. Yabancı bir firma sanılmasının asıl nedeni de budur. İki ortak Fransızca "arkadaşlar" anlamına gelen "Les Copains" kelimelerinin baş harfleri olan "LC" kısaltmasına ünlü Waikiki Plajı'nın adını ekleyerek LC Waikiki markasını ortaya çıkarmıştır. 1985 yılında Fransa'da kurulmuştur. Ama şuanki sahibi o değildir. Bir Türktür. Türkiye'deki LC Waikiki giyim sektöründe tüm dünyaya hizmet eden bir markadır.
LC Waikiki sahibi kim, kime ait? LC Waikiki Türk mü?
Dünyada büyük bir marka olan ve yüksek satış cirolarına ulaşan LCW'yi 1991 yılında Taha Grup'un kurduğu Tema Tekstil'e Türkiye satış lisansını satın almıştır. Böylece Türkiye'de özellikle orta kesim diye tabir edilen bütçe grubu için yaygın giyim markasından biri olmuştur. Bu gelişmenin ardından 1997 yılında dünyadaki tüm LC Waikiki ortakları şirketi satmaya karar verdiler. Bunun üzerine Tema Tekstil ismini Tema Mağazacılık A.Ş. olarak dünyadaki tüm LCW isimlerinin hakkını satın aldı. Böylece marka merkezi İstanbul olan bir Türk markası haline geldi.
Kim Kurdu : George Amoual
LC Waikiki sahibi kim: Mustafa Küçük, Vahap Küçük, Halis Küçük, Şefik Yılmaz Dizdar, Leyla Dizdar, Ayşe Pürlen Dizdar, Pamir Güçlü Dizdar, Georges Amouyal, İsmail Hakkı Kısacık, Yalçın Çağlar, Murat Mısırlı, Muzaffer Mustafa İşçan, Muhammed Mazlum Yıldırım.
MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?
Forbes'ın bu sene 11.'sini düzenlediği Türkiye'nin en zengin kişileri listesi'ne göre ilk kez milyarder olan Mustafa Küçük, 1963 yılında Malatya Doğanşehir'de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen bulunduğu ilçeden üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu. 1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987'de Tema Tekstil'in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı. İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı.
Zamanla nakış, baskı, etiket, boyahane yatırımı yaptı.Mustafa Küçük, 1988'de Tema Tekstil'in Genel Müdürlüğü görevinin ardından Tema Holding'in Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 2000'de Taha Holding'te perakende ve üretim gruplarının ayrılması kararı çıkınca perakende sektöründe Tema Grubu'nun CEO'luğunu üstlendi. Küçük, LC Waikiki, LCW, South Blue ve X-Side markalarının geliştirilmesi ve mağazalar zincirinin oluşturulması sorumluluğunu yürütüyor.
LC WAIKIKI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
LC Waikiki hafta içi her gün mesaiye saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar aralıksız olarak hizmet vermeye devam eder. AVM içerisinde bulunan mağazalar ise mesaiye saat 10:00'da başlar ve akşam 22:00'a kadar mesaiye devam eder. LC Waikiki öğle arası molası vermemektedir. LC Waikiki hafta sonları cumartesi ve pazar günleri de aynı saatler arasında hizmet vermektedir. LC Waikiki ayrıca Ramazan Bayramı ( Şeker Bayramı ), Kurban Bayramı gibi dini bayramların arefe günlerinde saat 10:00 ile 24:00 arasında açık bulunmaktadır. LC Waikiki çalışma saatleri illere göre değişiklik gösterebilir.