Kim Kurdu : George Amoual

LC Waikiki sahibi kim: Mustafa Küçük, Vahap Küçük, Halis Küçük, Şefik Yılmaz Dizdar, Leyla Dizdar, Ayşe Pürlen Dizdar, Pamir Güçlü Dizdar, Georges Amouyal, İsmail Hakkı Kısacık, Yalçın Çağlar, Murat Mısırlı, Muzaffer Mustafa İşçan, Muhammed Mazlum Yıldırım.

MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?

Forbes'ın bu sene 11.'sini düzenlediği Türkiye'nin en zengin kişileri listesi'ne göre ilk kez milyarder olan Mustafa Küçük, 1963 yılında Malatya Doğanşehir'de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen bulunduğu ilçeden üniversiteyi kazanan 2 kişiden biri oldu. 1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987'de Tema Tekstil'in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı. İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı.

Zamanla nakış, baskı, etiket, boyahane yatırımı yaptı.Mustafa Küçük, 1988'de Tema Tekstil'in Genel Müdürlüğü görevinin ardından Tema Holding'in Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 2000'de Taha Holding'te perakende ve üretim gruplarının ayrılması kararı çıkınca perakende sektöründe Tema Grubu'nun CEO'luğunu üstlendi. Küçük, LC Waikiki, LCW, South Blue ve X-Side markalarının geliştirilmesi ve mağazalar zincirinin oluşturulması sorumluluğunu yürütüyor.