Emeği geçenlere teşekkür eden Evcek, "Mükemmel bir yol olmuş. Rahat geldik. Trafik yoktu. Mevcut yollara alternatif olduğu için yoğunluk oluşmuyor. Özellikle İstanbul ile Ankara arasında yoldaki yoğunluğu çok hafifletecek. Bundan dolayı mükemmel oldu." diye konuştu.

Tır sürücüsü Salih İnciel de yapılan yolu beğendiğini, güzergahta birkaç tünel olduğunu belirtti.

Rahat şekilde İzmit'e geldiğini anlatan İnciel, "Hadımköy'den yola çıktım, baktım burada yol boş gösteriyor, buradan geldim. Benim için rahat bir sürüş oldu." ifadelerini kullandı.