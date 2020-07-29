Haziran’da teşvik rekoru kırıldı

Ekonomideki toparlanma, teşvik belgelerinde de rekoru getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran'da 859 yatırım teşvik belgesi verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenen 859 belge ile teşvik tarihinin rekorunun kırıldığına dikkat çekti. Bakan Varank, "15.6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, pandemiye rağmen, geçen yılın üstünde" dedi.

Haziranda yatırım iştahı çok güçlüydü!



1⃣ Düzenlediğimiz 859 belge ile teşvik tarihimizin rekorunu kırdık.



2⃣ 15,6 milyar TL'lik yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz.



3⃣ Yılın ilk yarısında yatırım talebi, hem de pandemiye rağmen, geçen senenin üzerinde. pic.twitter.com/lcN9AvzkLb — Mustafa Varank (@varank) July 28, 2020