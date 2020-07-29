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    • Ekonomi
    • 29.07.2020 Gazete
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    ’da rekoru kırıldı

    Ekonomideki toparlanma, belgelerinde de rekoru getirdi. ve Teknoloji Bakanlığı, ’da 859 teşvik belgesi verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı , hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenen 859 belge ile teşvik tarihinin rekorunun kırıldığına dikkat çekti. Bakan Varank, “15.6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, pandemiye rağmen, geçen yılın üstünde” dedi.

    Haziran’da teşvik rekoru kırıldı

    Ekonomideki toparlanma, belgelerinde de rekoru getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 'da 859 teşvik belgesi verdi. ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenen 859 belge ile teşvik tarihinin rekorunun kırıldığına dikkat çekti. Bakan Varank, "15.6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave bekliyoruz. Yılın ilk yarısında yatırım talebi, pandemiye rağmen, geçen yılın üstünde" dedi.

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