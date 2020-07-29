Borsa, günü düşüşle tamamladı

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktardı.

Yarın arefe günü olması nedeniyle Borsa İstanbul Pay Piyasasının saat 13.00'a kadar açık olacağını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Almanya'da büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.