Gençlere üniversite rehberi! Popüler bölümler hangileri? Hangi alanlarda iş var?





İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: Pandemi biyoteknolojinin önemini vurguladı. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü açtık. Geleceğin meslekleri arasında Endüstriyel Veri Bilimciliği, Siber Fiziksel Güvenlik ve Kriptografik Mühendisliği gibi işler var.