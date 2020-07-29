Gençlere üniversite rehberi! Popüler bölümler hangileri? Hangi alanlarda iş var?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, gençleri tercih heyecanı sardı. Peki popüler bölümler hangileri? Hangi alanlarda iş var? Rektörler, Para dergisine yorumladı...
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: Pandemi biyoteknolojinin önemini vurguladı. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü açtık. Geleceğin meslekleri arasında Endüstriyel Veri Bilimciliği, Siber Fiziksel Güvenlik ve Kriptografik Mühendisliği gibi işler var.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin: Biyokimya, nanoteknoloji, genetik, robotik gibi alanlarda uzmanlaşmış mühendislere gelecekte daha çok ihtiyaç duyulacak. Teknoloji ağırlıklı işler popülerliğini koruyacak.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan: Büyük veri, yapay zeka, siber sistemler gibi alanlar ön planda gözükse de öğrencilerin ilk talep etmeleri gereken bilginin dilini, gramerini yani temelini öğrenmek olmalıdır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey: Pandemi tercihlerde etkili olacak. Genetik, biyomühendislik, psikoloji ön plana çıktı.