Bakan Karaismailoğlu yerinde inceledi! Yıl bitmeden açılıyor

Karaismailoğlu, ülkenin dört bir yanında kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün amacımız, vatandaşımızın daha konforlu daha yüksek standartlarda yaşaması için inşallah bunları bir bir takip edip, güzel günlerde vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Demir yolu konusunda ülkemiz çok büyük bir atılım içerisinde. Hedefimiz 2023 yılına 3 bin 500 kilometre YHT demir yolu hattıyla girmek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de 5 bin 500 kilometreye ulaştırma hedefi doğrultusunda yoğun bir çalışma sarf ediyoruz. Yine hızlı tren hatlarında çalışıldığı gibi bizim yük hatlarımızda da yoğun bir çalışma var. Burada da demir yolu hattında taşıdığımız yük kapasitesini artırma doğrultusunda hedefimiz var. Mevcut hatları elden geçirip, yük kapasiteleri ve taşıma kapasitelerini artırıyoruz."