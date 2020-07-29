ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilerek, bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmakta, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemekte kararlı olduğu ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya genelinde ekonomik sıkıntılara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdam son aylarda bir miktar toparlandı ancak yılbaşındaki seviyelerinin oldukça altında seyrediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.