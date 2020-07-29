Emekliye 4.500 TL! 2020 Emekli avansı ne kadar, kimler yararlanabilir?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden, Kurban Bayramı'na zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alarak girecek emeklilerin, gelir artırıcı taleplerinin yanı sıra, nakit desteği sağlayacak beklentileri de var. Bunlar arasında avans talebi başı çekiyor.
Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanından mevcut emeklilerin de yararlanması talep ediliyor. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, mevcut emeklilerin beklentisi de 3 maaş kadar faizsiz nakit desteği sağlanması yönünde.
Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.
Emekliler, faizsiz nakit destek imkanının bir an önce karara bağlanıp, müjde verilmesini istiyor.