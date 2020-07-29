Emekliye 4.500 TL! 2020 Emekli avansı ne kadar, kimler yararlanabilir?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden, Kurban Bayramı'na zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alarak girecek emeklilerin, gelir artırıcı taleplerinin yanı sıra, nakit desteği sağlayacak beklentileri de var. Bunlar arasında avans talebi başı çekiyor.





Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanından mevcut emeklilerin de yararlanması talep ediliyor. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, mevcut emeklilerin beklentisi de 3 maaş kadar faizsiz nakit desteği sağlanması yönünde.