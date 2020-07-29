Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları

Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Son kapanışta dolar 6,94 liradan, euro ise 8,17 liradan satılmıştı. Bugün dolar 6,9370 liradan, euro ise 8,1620 liradan güne başladı. Fed bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. İşte 29 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?



