Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları

Dolar ve euro ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Son kapanışta dolar 6,94 liradan, euro ise 8,17 liradan satılmıştı. Bugün dolar 6,9370 liradan, euro ise 8,1620 liradan güne başladı. Fed bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasalar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. İşte 29 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 441 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 432 bin 750 lira, en yüksek 441 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 441 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 43 milyon 937 bin 490,50 lira, işlem miktarı ise 4.745,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 124 milyon 625 bin 925,17 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalarak 367 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 12.813 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 6.120 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 7.195 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 4.948 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 19.865 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1756, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,2955 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmeleri öncesi pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de dış ticaret dengesinin açıklanacağını belirten analistler, salgında ikinci dalga endişelerinin de fiyatlanmaya devam ettiğini kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi Asya tarafında pay piyasaları karışık seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,2 azalarak 22.397 puandan kapandı. Endeksteki düşüşte Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi de etkili olurken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105 seviyelerine geriledi.
Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesi sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 artarak 3.289 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 38.398 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 24.844 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.263 puanda seyrediyor.
KÜRESEL PİYASALAR FED'E ODAKLANDI
Küresel piyasalar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerini takip edecek.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu belirsizlik ve salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin Senato'da görüşülmeye devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu.
Beyaz Saray, hazırladığı federal raporunda, Kovid-19 vakalarının arttığı 21 eyaleti ''kırmızı bölge'' ilan etti. Raporda, eyalet yetkililerinden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.
Dün ayrıca Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı uygulamaya koyduğu kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyururken, açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 5,7 puan azalarak 92,6 seviyesine geriledi ve beklentilerin altında kaldı.