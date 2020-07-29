Taşeron işçi son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Yüzdelik dilim, tayin hakkı, enflasyon zammının masaya yatırılacağı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile taşeron işçilerin alacakları oldukça merak ediliyor. TİS görüşmeleri öncesinde işçiler, hem seyyanen zam, hem önümüzdeki yıllarda enflasyondan düşük olmayacak şekilde maaş zammı istiyor. Bu konuda hem Çalışma Bakanlığı'nın nasıl bir adım atacağı hemde işçi sendikası olarak masada olacak olan Türk İş Sendikası'nın hangi taleplerde bulunacağı merak konusu. Peki taşeron işçi son dakika haberleri ve 4D'li taşerona maaş zammı açıklaması nedir?
YHK KARARINI AÇIKLADI
YHK, asgari ücretli işçiler için büyük hayal kırıklığı yaratan kritik kararı 21 Temmuz 2020'de, "Emsal ilke ve prensiplerinin değerlendirilmesi" gündemiyle yaptığı toplantıda aldı.
Bugüne kadarki uygulamalarda asgari ücretlilerin maaşına önce asgari ücret zammı uygulanıyor, ardından da YHK'nın belirlediği zam oranı ilave ediliyordu. Böylece sendikasız işçiler sadece asgari ücretle yetinmek zorunda kalırken sendikalı işçiler asgari ücretin üzerine yüzde 4 artı 4, yüzde 5 artı 5 gibi ilave toplu sözleşme zammı alıp gelirlerini yükseltebiliyorlardı.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI ÇALIŞMASI
Çalışma Bakanlığı'nın KHK sonrası açıkladığı mali ve sosyal haklar tablosunda taşeron işçilerin maaşları için TİS görüşmelerinin 2020 yılında yapılacağı bu zamana kadar ise çalışanların maaşlarına her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı ilan edilmişti.
Bu süreçte ekonomik olarak zorlanan taşeron işçiler yüzde 4'lük zamların ardından daha yüksek oranlarla yeni zam talep ediyorlar.
Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda atacağı adımı merak eden taşeron işçiler konuşulan bazı zam oranlarını sizlerle paylaşıyoruz. Basında yer alan bazı değerlendirmelere göre 2020 TİS görüşmelerinde en olası oran yüzde 15. Bu zam oranı asgari ücret zam oranı olması ve enflasyon rakamlarının üzerinde bulunması nedeniyle ön plana çıkıyor. Bunun yanında yine 12.5 ve yüzde 17.5 zam değerlendirmeleri yapılırken bakanlığın yüzde 10 bandında bir öneri ile de işçilerin karşısına çıkabileceği ele alınıyor.
4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye (takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.
TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI
Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.
MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK
Emsal kararın tüm taşeronları kapsaması için hükümet olumlu karar verirse taşeron işçilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında yapılacak görüşmelerin ikincisinde ise taşeron işçilere zam yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak. Yüzde 4 zam alan taşeronlar hükümet ile yapılan görüşmelerde bu oranın yükseltilmesini talep edecek.
TAŞERON İŞÇİLERİN 2020 YILI TAYİN HAKKI
Kamu ve belediye taşeron işçilerinin merakla beklediği tayin hakkı konusunda bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Bu alanda işçilere kendi durumlarına göre bazı haklar olabileceğinin ifade edildiği değerlendirmelerde konuşulan çözüm önerileri arasında şu maddeler bulunuyor.
* Kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız tayin hakkı verilmesi.
* Eşi kamuda çalışanların aile birliği sağlanması adında tayin hakkı verilmesi.
* Yalnızca kurum içi veya il içi tayin hakkı verilmesi konusunda adımlar atılabileceği ifade ediliyor.
Ancak bu çözüm önerilerine ilişkin henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu öneriler yalnızca değerlendirme olup esas sonuçlar 2020 yılı Toplu İş sözleşmesi kapsamında ele alınacak. 2020 Toplu İş Sözleşmesi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası tarafından yapılacak toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek.
Bu toplantıların yaz aylarında yapılması bekleniyordu ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 3 aylık süre ile ertelendi.
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.
Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.
Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar.
Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.