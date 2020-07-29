Çeyrek ve gram altın fiyatları son haftalarda altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konularında başında yer alıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,60 artışla 437,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 432 bin 750 lira, en yüksek 441 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 441 bin 500 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram tam ve yarım altın alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık fiyatlarında son durum...

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?