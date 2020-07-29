BİM kasap, gıda ve kasa reyon personeli alacak! İşte alım yapılacak iller ve personel kadroları

81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM internet sitesinde yeni personel alımı yapılacak alanları açıkladı. BİM'e hangi illerde alım yapılacağı iş arayanlar tarafından merak ediliyor. Firma tarafından yayımlanan ilanlarda adaylar için alım yapılacak ilanlar paylaşıldı. Başvuru yapmayı düşünen erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih ediliyor.
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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İŞ POZİSYON ADI- ŞEHİR
Şerifali / Ümraniye Bölge Kasap Personeli İstanbul(Asya)
Alemdağ / Çekmeköy Depo Personeli İstanbul(Asya)
Alemdağ/ Çekmeköy Depo Reachtruck Operatörü İstanbul(Asya)
Kurtköy / Pendik Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Kurtköy / Pendik Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
Unlu Mamüller Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Meyve-Sebze Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
Kozmetik Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Et-Şarküteri Personeli Bursa, İstanbul(Asya), ...
Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul(Avr.), ...
İstasyon / Tuzla Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul(Asya)
İstasyon / Tuzla Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Asya)
Akçaburgaz / Esenyurt Taze Gıda Personeli İstanbul(Avr.)
Akçaburgaz / Esenyurt Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)
Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul(Avr.)