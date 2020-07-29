Çanakkale Boğazı'nda göz kamaştıran manzara

Çanakkale Boğazı'nda yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa yakalarında inşası tamamlanan ayaklarının aydınlatılmasıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak yapı için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayaklar gece aydınlatmasıyla görenleri adeta büyülüyor. 333'er metrelik iki ayak, boğaza kuzey ve güney yönlerden giren gemilerle hoş bir görüntü oluşturuyor.

Köprünün ayaklarındaki aydınlatmaların denizde oluşturduğu oluşturduğu ışıltı ve ay ışığıyla bütünleşmesi, AA ekibince Sütlüce ve Şekerkaya şantiye bölgelerinden drone ile görüntülendi.