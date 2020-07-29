İstanbul Bilişim kapandı mı? İstanbul Bilişim battı mı? Müşteriler ne yapacak?

İstanbul Bilişim kapandı mı? İstanbul Bilişim battı mı? 2020 senesinden bugüne kadar e-ticaret sektöründe bulunan, teknoloji ürünleri satan İstanbul Bilişim battı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Firmadan ürün alan birçok kişi, parasını ödediği ürünlerin teslimatının yapılmadığını belirtiyordu. Peki, İstanbul Bilişim battı mı?

İSTANBUL BİLİŞİM BATTI MI?

İstanbul Bilişim'den teknoloji ürünü satın alan yüzlerce kullanıcı ürünlerinin kendilerine gönderilmediği ve para iadesi de alamadıkları gerekçeleriyle uzun zamandır sosyal mecralarda şikayetlerini dile getiriyordu. Kullanıcıların bir çoğu bu şikayetleri savcılığa da taşıyarak firma hakkında işlem yapılmasını istedi. Ürünleri teslim edilmeyen müşteriler, firmadan paralarını geri istediler ancak alamadılar.