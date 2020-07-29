



Endekslerin sadeleştiği borsaya yatırımcı ilgisi artarken, uzmanlar hisse senedi piyasasına yeni gireceklere tavsiyelerde bulunuyor. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, hisse senedi yatırımcısı olmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Gündoğdu, PARA dergisine şu değerlendirmeleri yaptı:



BORSADA uzun ya da kısa vadeli olarak bir şirketin hissesine yatırım yapmadan önce şirketin karnesi diye nitelendirebileceğimiz bazı özelliklerini mutlaka bilmeliyiz. Hissenin sadece adını, hangi işi yaptığını bilerek o hisseye yatırım yapmak, paranızı çöpe atmaktan farksızdır.