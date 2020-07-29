Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyini dördüncü kez aşarak 11,144.34 dolara kadar yükseldikten sonra, 10,950.70 dolar ile 11,000 doların hemen altına çekildi. Analistlere göre, bir süre öncesine kadar Bitcoin fiyatı için önemli "direnç" düzeylerinden sayılan "10.500 dolar" son gelişmelerle "destek" düzeyine dönüştü.



Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 118.55 milyar dolardan, 96.2 milyar dolara düşerek, bir günlük aradan sonra yeniden 100 milyar dolar düzeyinin altına çekildi. Bu süre içinde en büyük 100 birimin 32'si gerilerken, ilk 10 birimden Bitcoin dahil 4'ü de gerileyenler arasındaydı.

Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.10 düşüşle 10,950.70 dolara gerileyen Bitcoin'in piyasa hacmi de 201.99 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerinde tutundu.



Toplam 5,829 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,001 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 22.35 milyar dolar düşüşle 118.55 milyar dolardan 96.2 milyar dolara gerilerken, toplam piyasa hacmi ise 322.43 milyar dolardan 323.11 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.