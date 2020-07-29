Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,29 artışla 1.156,04 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,34 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.156,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,15 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile taş, toprak oldu.

Dün, azalan küresel risk iştahı ve etkisini artıran kar satışlarıyla yüzde 3,59 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.152,70 puandan tamamladı.