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    • Ekonomi
    • 29.07.2020 10:10
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    • 29.07.2020 10:10
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    güne yükselişle başladı | 29 Temmuz 2020 BIST 100 endeksi

    Hafta başında iki sıfırın atıldığı BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 oranında yükselişle başladı. 1.156 puan seviyesinden işlem gören borsada analistler bugün açıklanacak üçüncü Enflasyon Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,29 artışla 1.156,04 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 3,34 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.156,04 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,15 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile taş, toprak oldu.

    Dün, azalan küresel risk iştahı ve etkisini artıran kar satışlarıyla yüzde 3,59 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.152,70 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi.

    Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul güne yükselişle başladı | 29 Temmuz 2020 BIST 100 endeksi
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