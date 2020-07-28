Son dakika: Borsa günü düşüşle tamamladı | 28 Temmuz BIST 100 son durum

Bankacılık endeksi yüzde 4,48, holding endeksi yüzde 4,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 6,36 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.198,16 puana kadar çıkan BIST 100 Endeksi, Avrupa'da Kovid-19'a ilişkin ikinci dalga endişelerinin pay piyasaları üzerinde oluşturduğu satış baskısıyla bu seviyeden gelen satışlarla 1.150,00 puanın üzerinde dengelendi.