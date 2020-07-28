Bitcoin ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Altın fiyatlarındaki sürekli yükselişin ardından gözler piyasalardaki diğer birimlere çevrildi. Bitcoin, 28 Temmuz 2019'da 9,530.99 düzeyinde tutunurken, bu yılın zirvesini 10,380.03 dolar ie 13 Şubat'ta, dip düzeyini de 5,140.75 dolar ile 12 Mart'ta gördü.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?



Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 92.3 milyar dolardan, son 24 saatte 118.55 milyar dolara tırmandı. Bu süre içinde en büyük 100 birimin 49'u gerilerken, ilk 10 birimden 3'ü de gerileyenler arasındaydı.



Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 7.67 artışla 11,005.84 dolara yükselen Bitcoin'in piyasa hacmi de 200 milyar doları da aşarak 202.99 milyar dolara çıktı.