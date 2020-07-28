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    • Ekonomi
    • 28.07.2020 11:43
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    • 28.07.2020 11:53
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    Son dakika: Bakan 'dan iş dünyasına müjde: Artık elektronik yolla yapılacak

    Son dakika haberi... , "İş insanlarımız artık elektronik beyan formuyla getirdikleri sergi ve eşyasının gümrük işlemlerini hızla tamamlayabilecek." dedi.

    İş dünyasına müjde! Daha hızlı olacak
    , "İş insanlarımız artık elektronik beyan formuyla getirdikleri sergi ve fuar eşyasının gümrük işlemlerini hızla tamamlayabilecek." açıklamasında bulundu.

    Bakan Pekcan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

    Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

    Bu kapsamda sergilerde, larda ve numune olarak üretim modellemesinde kullanılacak eşyanın uluslararası hareketini kolaylaştırdık.

    İş insanlarımız artık elektronik ortamda düzenlenen Beyan Formu ile beraberinde getirdikleri sergi ve fuar eşyası ile numunelik eşyanın gümrük işlemlerini beklemeden, hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilecek.

    Gerek zaman gerekse maliyet avantajı sağlayacak bu uygulamanın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.
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