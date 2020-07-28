Ünlü yatırımcıdan kriz uyarısı! 'Dolandırıcılığın altın çağı'

Wall Street'te açığa satışın efsane yatırımcısı ve Kynikos Capital Partners'ın Fon Yöneticisi Jim Chanos Financial Times'a verdiği röportajda borsalara ilişkin karamsar bir tablo beklediğini belirtiyor. 35 yıl boyunca yıllık kazancı ortalama %22 oranını yakalayan S&P 500'ün getirilerini ikiye katlayan Chanos korona virüs etkisindeki borsalara ilişkin, "Borsa tüm zamanların en büyük açığa satış fırsatlarından birini hazırlıyor. Tehlikeli bir dönem geliyor. Ne zaman olduğunu bilmesem de geldiğini görebiliyorum" dedi.

Enerji şirketi Enron'un iflası sürecinde açığa satıştan servet kazanan ve Tesla'nın açığa satığı üzerinden de benzeri bir kâr elde etmeyi hedefleyen Chanos geçtiğimiz dönemdeki Wirecard'ın iflası sürecinde açığa satıştan 100 milyon dolarlık kazanç elde etti.

Wirecard zaferiyle ilgili konuşan Chanos, "Bu acı tatlı bir his. Zira açığa satışçılar haftalarca ve aylarca süren acı çekmenin ardında saatlerce ve günlerce mutlu olabiliyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

1,5 milyar dolarlık varlığı yöneten Chanos Tesla'nın açığa satışı hakkında da konuştu. "Elon Musk boğa piyasasına ilişkin umutlarını ve hayallerini kişiselleştirdi" diyen ünlü yatırımcı Tesla'nın aldatma kültürü olduğunu ve agresif muhasebecilik yoluyla bilançolarını parlattıklarını belirtiyor.

DOLANDIRICILIĞIN ALTIN ÇAĞI



Şu anki piyasalarda artan coşkuyu, geride kalma korkusunu ve Trump tarzı gerçekliği aşan politikaları tanımlayan ünlü yatırımcı borsanın "dolandırıcılığın altın çağında" olduğunu belirtti. Chanos Wall Street borsaları için, "İnsanların hızlı hareket edip gerçeklikle birlikte kaybedecekleri ve karanlık işler yapan insanlarla ortaklık kurarak uzun bir süreliğine kurtulabilecekleri oldukça verimli bir alan" ifadelerini kullanıyor.