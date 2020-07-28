İkramiye yattı mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar? 2020 Kurban Bayramı'nın başlamasına sayılı gün kala vatandaşlar bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Bayram ikramiyesinden sadece emekliler değil dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanabilecek. Aynı şekilde yüzde 50 veya yüzde 25 maaş hissesi olan kişiler de hissesi oranında 250 veya 500 TL alabilir. Emekli bayram ikramiyesi kendisi emekli olan ve maaşın yüzde yüzünde sorumluluk sahibi olan kişilere 1000 TL olarak verilir.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs aylarında sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Dul-yetim maaşı alanlar hisse oranında yararlanacak.