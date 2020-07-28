Araç sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisindeler. İkinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası gözler ÖTV indirimine çevrildi. ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. 2020 yılında koronavirüs etkisiyle otomobil piyasası tam anlamıyla büyük bir çöküş yaşadı. Üretim durunca sektör tamamen durma noktasına geldi. Sektöre hareketlilik kazandırmak için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi talepleri gelmeye başladı. Sektör uzmanlarına göre otomobil piyasasına kriz ortamında hareketlilik kazandırabilmek için ÖTV indirimi yapılması bir zorunluluk haline geldi.
ÖTV İNDİRİMİNE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Yılın ilk yarısından yapılacağı söylenen Özel Tüketim Vergisi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor. Resmi kaynaklardan detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir. Sektör uzmanlarına göre otomobil piyasasına kriz ortamında hareketlilik kazandırabilmek için ÖTV indirimi yapılması bir zorunluluk haline geldi. Otomobil piyasasında fiyatların çok yükselmesi yn durgunluğun sebepleri arasında gösteriliyor. ÖTV indirimi ile hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi bir gerileme meydana gelecek.
Bu durum da otomobil almak isteyen vatandaşlar için cazibeyi arttıracak. Neredeyse yarı yarıya düşen otomobil satışları bu şekilde artıl gösterecek. Otomobil sektöründe yaşanan krizin daha erken sona ermesi ve yılın ilk dört ayında meydana gelen kayıpların karşılanabilmesi için son dönemlerde ÖTV indirimi daha yüksek sesle talep edilmeye başlandı. Devletin neredeyse tüm sektörlere özel imkanlar sağladığı bir dönemde otomotiv sektörü temsilcileri kendi seslerinin de duyulmasını istiyorlar.
Öte yandan devlet kademesinde otomobilde ÖTV indirimi konusunda çalışmaların yapıldığı ancak bunun Temmuz aylarında gerçekleşeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Yetkililer fabrikalar tam kapasite üretime başlamadan alınacak ÖTV indiriminin sektöre yarar değil zarar getireceği görüşünde birleştiler.
ENGELLİ BİREYLERİ İÇİN ÖTV İNDİRİMİ GELDİ
Engelli vatandaşlar için 2020 yılında ÖTV indirimi yapıldı. Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış sebebiyle 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildiği açıklandı.
ÖTV NEDİR?
Lüks tüketim (mücevher, araba) çevreye ve insana zarar veren maddeler (sigara, benzin) için devlet tarafından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaktadır. İlk olarak Avrupa Birliği uyum sürecinde yer aldı. Olayı takiben 2002 yılında 4760 sayılı kanun gereği yürürlüğe girmiştir.
ÖTV İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Resmi Gazete'nin 01.01.2020 tarihinden yayımlanan yazısında ÖTV indiriminden kimlerin faydalanabildiği belirtilmiştir.
1-Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
2-Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
3- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile engel durumu kanıtlanmış olan kişiler
ÖTV indirimi için hak kazanan vatandaşlar ellerinde bulunan rapor sayesinde bu imkandan faydalanabilecektir. Fakan ÖTV indirimi ile araç satın alan kişi o 5 yıl içinde aracı satamaz.
ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.
2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.