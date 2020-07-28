A101 30 Temmuz aktüel kataloğu ile bu hafta perşembe günü onlarca ürün raflarda yer alacak ve yoğun ilgi görecek. A101'de bu hafta Samsung 55" 4K UHD Curved TV, Honor 8S 64 GB cep telefonu, Reeder P13 Blue cep telefonu Flavel FLV 7000 çamaşır makinesi, Sinbo SF-6783 ayaklı vantilatör, Xiaomi 10000 mAh ürünleri indirim fırsatıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte A101 30 Temmuz aktüel kataloğu

A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU