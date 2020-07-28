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    • 28.07.2020 23:28
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    fırsat dolu! 'de bu hafta Honor 8S 64 GB sürprizi dikkat çekiyor

    fırsat dolu ürünlerle perşembe günü raflardaki yerini alacak. 'de bu hafta Samsung 55" 4K UHD Curved TV, Honor 8S 64 GB cep telefonu, Reeder P13 Blue cep telefonu Flavel FLV 7000 çamaşır makinesi, Sinbo SF-6783 ayaklı vantilatör, Xiaomi 10000 mAh sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, A101 30 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri nelerdir? İşte A101'de haftanın fırsatlı ürünleri

    A101 30 Temmuz aktüel kataloğu fırsat dolu!

    A101 30 Temmuz aktüel kataloğu ile bu hafta perşembe günü onlarca ürün raflarda yer alacak ve yoğun ilgi görecek. A101'de bu hafta Samsung 55" 4K UHD Curved TV, Honor 8S 64 GB cep telefonu, Reeder P13 Blue cep telefonu Flavel FLV 7000 çamaşır makinesi, Sinbo SF-6783 ayaklı vantilatör, Xiaomi 10000 mAh ürünleri indirim fırsatıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte A101 30 Temmuz aktüel kataloğu

    A101 30 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1,499 TL

    Gölgeli Salıncak 289,95 TL

    Türk Kahvesi Makinesi 99,95 TL

    4 Raflı Kitaplık 79,95 TL

    Katlanır Dürbün 64,95 TL

    Çelik Termos 59,90 TL

    Ariel Oxi Toz Deterjan 34,90 TL

    ABC Ultra Çamaşır Suyu 14,95 TL

    Akmina Maden Suyu Çeşitleri 3,25 TL
    Haberler Ekonomi A101 30 Temmuz aktüel kataloğu fırsat dolu! A101'de bu hafta Honor 8S 64 GB sürprizi dikkat çekiyor
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