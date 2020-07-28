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    • 28.07.2020 08:49
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    rekor tazeledi! 28 Temmuz gram nda son durum

    haberi... rekora doymuyor. Koronavirus ve ABD-Çin arasındaki gerilim altın fiyatlarına yükseliş getiriyor. Ons altının rekor üstüne rekor kırmasıyla birlikte da rekor tazelemeye devam ediyor. Peki dan işlem görüyor? Ons altın kaç dolar seviyesinde? İşte detaylar.

    Gram altın rekor tazeledi!

    Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs etkisi ve ABD-Çin arasındaki diplomatik gerilim fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın ons fiyatındaki yükselişle güçleniyor.



    Altının onsunun 1981 dolar ile yeniden rekor kırmasıyla birlikte gram altın 437.6 lira seviyesine kadar yükseldi.

    Ons altın gün içinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1981 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise gün içinde en düşük 426.7 lira, en yüksek 437.6 lira seviyesini gördü.



    Saat 08:35 itibariyle gram altın 428.5 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1938 dolar seviyesinde.



    HAREKETLİLİK SÜREKLİ DEVAM EDİYOR
    Geçtiğimiz hafta da yükselişini sürdüren altın dün de güne sert yükselişle başlamıştı. Dünden bugüne gram altın fiyatı 18.8 lira artmış oldu. Uzmanlar ons altın fiyatında 2000 dolar seviyesinin kritik seviye olduğunu belirtiyorlar.
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