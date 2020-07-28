



Altının onsunun 1981 dolar ile yeniden rekor kırmasıyla birlikte gram altın 437.6 lira seviyesine kadar yükseldi.



Ons altın gün içinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1981 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise gün içinde en düşük 426.7 lira, en yüksek 437.6 lira seviyesini gördü.