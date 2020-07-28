Halk Bankası sosyal hayatı destek kredisi kampanyası güncellendi. Yapılan güncelleme ile bayram öncesi evini yenilemek, evine yeni eşya almak, mobilyasını değiştirmek ve evinde tadilat yaptırmak isteyenlere büyük fırsat sunuldu. Banka tarafından yapılan açıklamada "Küresel pademiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur" ifadelerine yer verildi.
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
HalkBank Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında anlaşmalı firma ve/veya bayilerden alınması durumunda müşterilerine 0,55 oranları ile anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınması durumunda ise yüzde 0,82 faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor.
KREDİYE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
HalkBank Sosyal Hayatı Destek Kredisine HalkBank şubelerinden ve resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla başvuruda buluna bilirsiniz.
HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Küresel pademiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar verilen kredi paketidir.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız sürece arzu ettiğiniz her şekilde bankalara ulaşarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz.
İnternet bankacılığı veya telefon aracılığı ile yapacağınız başvurular sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize hemen kavuşabilirsiniz. Ancak bu kredileri alabilmeniz için BDDK yasal yükümlülüklerinde ve bankanın kendi belirlediği politikalarında yer alan bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Eğer bu şartlara uygunluk göstermiyorsanız kredi almanız zor olacaktır.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanmak için Şartlar Nelerdir?
1. 18 Yaş Üstü Olmak
BDDK'nin ve her bir bankanın kendine göre belirlediği politikalar farklılık gösterir ancak bilinen belli başlı şartlar arasında en önemli husus 18 yaş ve üstü bir birey olmanız gerektiğidir. Kısacası ülkemiz kanunlarına göre reşit olmak zorundasınız. Eğer 18 yaşın altındaysanız, hiçbir krediye başvuruda bulunamazsınız. Buna benzer olarak belirli bir yasal hükümlülük olmasa da bankalar, 70 yaş ve üstü kişiler için kredi vermekten kaçınır. Bunun sebebi ise ölüm riskine karşılık bankaların bu riski alarak, alacakları ödemeler açısından sıkıntı yaşamak istememeleridir.
2. Kredi Skoru
Bireysel ihtiyaç kredisi için en gerekli şartlardan biri de yeterli seviyede kredi skoruna sahip olmanızdır. Bu şart, bankaların kredi verebilmelerinde göz önünde bulundurdukları en önemli şart özelliğini taşır. Kredi skorunuz sizin finansal geçmişinizi temsil ettiği için bankalar buna son derece önem verir. Bu yüzden kredi çekerken bu skor hakkındaki yeterli bilgiye sahip olmanız faydanıza olacaktır. Banka kredi notu neyi ifade eder, nasıl ve neye göre ölçütlendirilir gibi bilgilere hakim olmanız, kredi çekebilmenizde atacağınız adımlardan biri olmalıdır.
3. Gelir Beyanı
Kredi notu kadar önem taşıyan bir diğer şart ise gelirinizi beyan eden belge ve belli bir süre kesinti olmaksızın bu belgeye sahip olmanızdır. Düzenli maaş aldığınız bir yerde en az 4 ay çalışmanız gerekmektedir. Bu süre bankadan bankaya farklılıklar gösterir ancak temelde belirtilen süre bu şekildedir. Bir diğer önem arz eden şart ise ayrıntılı bir maaş belgesi ve sigorta dökümüdür.
Şunu belirtmekte fayda var; şartlar bu şekilde olsa da hepsini taşıyor olsanız dahi kredi başvurunuz kabul görecek demek yanlış olur. Arka planda başvurunuzun reddedilmesine neden olabilecek birçok sebep olabilir. Bu nedenle kredi başvurunuzda bankanın sizden ne istediğini ve politikalarını iyice kavramanız ve bu yolda ilerlemeniz gerekmektedir.
Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Başvurduğunuz krediyi kullanırken dikkat etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Faiz oranları bankadan bankaya farklılıklar gösterir, sizin de yapmanız gereken şey oranları etraflıca inceleyip kendine uygun olanı tercih etmeniz olacaktır. Fain oranları, kredisini kullandığınız bankanın yaptığı masrafların toplamıdır. Sizden de bu masrafları karşılamanız beklenir. Daha az bir masraf ödemek istiyorsanız, sizin için en düşük faiz oranına sahip bankayı tercih etmelisiniz. Buna ek olarak birçok farklı masraflar da karşınıza çıkabilir. Bunları da göz önüne alarak size uygun bankayı tercih etmenizde fayda olacaktır.