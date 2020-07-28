HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?

Küresel pademiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; müşterilerimizin mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55'ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar verilen kredi paketidir.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız sürece arzu ettiğiniz her şekilde bankalara ulaşarak kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı veya telefon aracılığı ile yapacağınız başvurular sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize hemen kavuşabilirsiniz. Ancak bu kredileri alabilmeniz için BDDK yasal yükümlülüklerinde ve bankanın kendi belirlediği politikalarında yer alan bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Eğer bu şartlara uygunluk göstermiyorsanız kredi almanız zor olacaktır.