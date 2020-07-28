Gram Altın fiyatı

Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. ONS fiyatın dalgalanması ile birlikte hareketlenen Gram Altın 28 Temmuz Salı günü 427,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 428,61 TL'den satış gördü.

Çeyrek Altın fiyatı

Çeyrek altın fiyatları ONS altın fiyatlarında yaşanan değişim ile birlikte dalgalanmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 688,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 702,38 TL'den ise alıcı buldu.