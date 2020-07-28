Engelli maaşı, yaşlı aylığı, evde bakım maaşı yattı mı? Sorusu binlerce vatandaş tarafından bayram öncesi merak ediliyordu. Yaşlı ve engelli aylıkları ödeme tarihleri belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramı'ndan önce yapılacağını bildirdi. İşte evde bakım maaşı ve yaşlı ve engelli aylıkları ödeme tarihi... Evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını kaydetti. Selçuk, 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin geçen yıl vatandaşlara yaklaşık 10 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini belirtti.
1,4 MİLYON VATANDAŞ FAYDALANACAK
Evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını kaydetti.
Selçuk, 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin geçen yıl vatandaşlara yaklaşık 10 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini belirtti.
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon lira ödeme yapılacağının altını çizdi.
Selçuk, ödemelerin hayırlı olmasını dileyerek, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerinin bayramını tebrik etti.
ENGELLİ MAAŞI VE YAŞLI AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı aylığı ve engelli maaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ödemelerin hak sahiplerine bayramdan önce yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak, "Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız" dedi.
AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını kaydetti.
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını belirten Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını sözlerine ekledi.
Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar.
Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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